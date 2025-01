Ilgiorno.it - Villa D’Almè-Dalmine, vita da incubo: "Rumore e smog, pannelli mai finiti"

In balìa dell’inquinamento, dell’incuria e del traffico. È l’odissea che sono costretti a vivere da anni i residenti di via Vivaldi, a Mozzo. Alcuni edifici dell’area che affaccia sulla, una delle strade più trafficate della Bergamasca, non sono infatti mai stati dotati diisolanti e fonoassorbenti. Dal 2020 mancano proprio nella zona prossima al cavalcavia, e alla ferrovia, del tratto Bergamo-Ponte San Pietro dell’asse che collega il capoluogo orobico con la Valle Brembana. "L’assenza di barriere, che chiediamo da anni – spiegano i cittadini che fanno parte del comitato dei residenti – genera un effetto imbuto per cui polveri e particolato si condensano nel giardino del condominio situato al civico 20 di via Vivaldi, dove abitano 16 famiglie". A fine ottobre Arpa ha installato dei rilevatori di, che sono stati rimossi la settimana successiva.