Via le keybox da Firenze, è corsa ai check-in alternativi. Ecco come i proprietari si organizzano

, 18 gennaio 2025 – Anche se lesi avviano a diventare un ricordo, gli host fiorentini si sono organizzati per trovare alternative che gli consentano di facilitare l’accesso dei propri ospiti. Di soluzioni ce ne sono tante. Dal tastierino numerico che permette di aprire la porta senza chiave digitando il codice alle app che consentono di comandare l’ingresso da remoto fino alle nuove tecnologie che permettono anche il riconoscimento. Occhio però ai tastierini. La nuova delibera prevede controlli sui tastierini: se serviranno a eludere il riconoscimento di persona, saranno passibili di sanzione. Se invece saranno installati per consentire l’accesso al condominio o a studi privati o ad attività che niente hanno a che vedere con gli affitti brevi, saranno permessi. Gianni Facchini, presidente dell’associazione MyGuestFriend, dice: “Abbiamo interlocuzioni in corso con il ministero per trovare, in base a normative già esistenti, strumenti evoluti che consentano il riconoscimento da remoto.