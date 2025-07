incidente stradale a fuorigrotta forte impatto tra due auto

Un violento incidente stradale a Fuorigrotta scuote la tranquillità locale. Due auto si sono scontrate bruscamente in Viale Augusto, presso l’incrocio con via Attilio Regolo, creando un grande spavento tra i passanti. La collisione tra una Smart e una Captur nera è stata così forte da far sobbalzare la Smart sul marciapiede opposto, evidenziando la pericolosità di alcune manovre improvvise. Un episodio che sottolinea quanto sicurezza e prudenza siano fondamentali sulla strada.

Incidente stradale a Fuorigrotta tra due auto all’incroncio di Viale Augusto in corrispondenza di via Attilio Regolo. Una smart ha svoltato in contro senso impegnando l’incrocio nel momento in cui arrivava un’auto Captur nera in velocità e l’impatto ha fatto sobbalzare la smart che è ricaduta sul marciapiede opposto all’angolo di via Attilio Regolo. Non . 🔗 Leggi su 2anews.it