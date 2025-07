Tour de France 2025 Evenepoel | Giornata ottima Pogacar è l' uomo da battere

Al cuore di Caen, il Tour de France 2025 scrive un’altra pagina epica: Evenepoel conferma il suo status di re delle cronometro, lasciando tutti indietro con una prestazione stellare. Pogacar, brillante come sempre, si piazza in seconda posizione, ma il vero protagonista rimane lui, l’uomo da battere. La battaglia tra i grandi è più aperta che mai, e il Giro non ha ancora detto l’ultima parola.

Caen (Francia), 9 luglio 2025 - Un'ulteriore conferma, caso mai fosse ancora necessaria: Remco Evenepoel è l'uomo più forte al mondo nelle cronometro. La riprova arriva nella tappa 5 del Tour de France 2025, vinta dal belga con un tempo di 36'42", per una media stratosferica di 54 kmh. Per una volta il ruolo di primo degli umani tocca a Tadej Pogacar, che paga solo 16", ma guadagna 1'05" su Jonas Vingegaard, il grande sconfitto di giornata. Al triello atteso si aggiunge la sorpresa Kévin Vauquelin, oggi quinto al traguardo di Caen e terzo in una classifica generale che da oggi ha un nuovo padrone: appunto Pogacar, mister 100 vittorie in carriera che oggi non ha potuto aggiornare già il conteggio a causa di un Evenepoel spaziale quando c'è da battere il tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, Evenepoel: "Giornata ottima. Pogacar è l'uomo da battere"

In questa notizia si parla di: tour - france - evenepoel - uomo

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

Sui muri della Normandia arriva il primo Poga-show di questo Tour de France: il campione del mondo tira il collo a Vingegaard, fa soffrire Evenepoel e sul traguardo ha la meglio su Mathieu Van der Poel. A Rouen arriva il giorno della vittoria numero 100 in ca Vai su Facebook

Mercoledì 11 giugno il #Dauphiné metterà in scena una cronometro individuale: sarà Remco Evenepoel l'uomo da battere? http://dlvr.it/TLH3H8 Vai su X

Tour de France, Evenepoel: «Tadej l'uomo da battere, io ho molta strada da fare per raggiungere il podio; A che ora parte Pogacar? E Evenepoel, Vingegaard e Roglic? Orari e startlist della crono; Tour de France: i favoriti della quinta tappa.

Tour de France 2025, Evenepoel: "Giornata ottima. Pogacar è l'uomo da battere" - Il belga commenta la cronometro di Caen, che l'ha visto vincere proprio davanti allo sloveno: "Sapevo di essere tra i favoriti, ma servono comunque le gambe. Secondo sport.quotidiano.net

Tour de France tappa 6: percorso, altimetria, favoriti e orari tv - La crono di Caen ha rimesso in classifica Evenepoel, ma Pogacar ha tenuto alla grande. Si legge su sport.quotidiano.net