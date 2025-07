L' incredibile sparata del M5S il mistero Rackete e la birra | quindi oggi

L’estate porta con sé notizie più leggere, ma anche qualche esempio di propaganda che fa storcere il naso. Tra le tante sparate dei politici e le analisi di Repubblica sui mezzi pubblici di New York, spicca il post del Movimento 5 Stelle: Giuseppe Conte sorridente, Giorgia Meloni disperata, e un titolo che lascia senza parole. È un crescendo di provocazioni e banalità che, purtroppo, rischiano di distogliere l’attenzione dai veri problemi.

- Niente. É iniziata l’estate. E Repubblica dedica 70 righe agli autobus di New York, alle idee del candidato sindaco dem e ai suoi avventori. Mamma che noia. - Che la propaganda politica sia l’arte di far prendere fischi per fiaschi agli elettori, lo sappiamo. Eppure a tutto c’è un limite. Guardate questo post condiviso dal Movimento Cinque Stelle sulla loro pagina Facebook: Giuseppe Conte è sorridente, Giorgia Meloni disperata e il titolo inequivocabile: “Sondaggi politici: Fdi perde quasi un punto percentuale, vola il Movimento Cinque Stelle”. Accipicchia, ti vien da dire: qui viene giù tutto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it