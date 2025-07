Prove Invalsi 2025 Ricci | 2Calo della dispersione scolastica ora la sfida è innalzare i livelli di apprendimento

Il Rapporto Invalsi 2025 mette in luce un progresso fondamentale: il forte calo della dispersione scolastica, un segnale di speranza per il nostro sistema educativo. Roberto Ricci, presidente dell’Invalsi, vede in questa tendenza una base solida per affrontare la vera sfida del futuro: innalzare i livelli di apprendimento e garantire a ogni studente un percorso di successo. Ora, più che mai, è il momento di consolidare questi progressi e puntare all’eccellenza educativa.

Il presidente dell'Invalsi, Roberto Ricci, ha commentato con soddisfazione i dati del Rapporto Invalsi 2025, sottolineando il "forte calo della dispersione scolastica" come un segnale estremamente positivo per il sistema educativo.

Dispersione scolastica al minimo storico del 9,8%, ma Invalsi mantiene alta la guardia. Ricci: “Divari territoriali e inclusività le priorità per raggiungere gli obiettivi europei” - Il seminario "Il miglioramento dell'offerta formativa" ha ospitato Roberto Ricci, presidente dell'Invalsi, che ha presentato dati incoraggianti sulla dispersione scolastica, scesa al minimo storico del 9,8%.

