Marche lavoro | la Regione ha incontrato la IMR

Stamattina ad Ancona, i vertici di IMR e le rappresentanze sindacali si sono confrontati nella sede dell’assessorato regionale al Lavoro, guidato da Stefano Aguzzi. Un momento cruciale per affrontare la difficile situazione dello stabilimento di Jesi, attualmente in cassa integrazione fino al 2026. Durante l’incontro, sono emersi i piani di investimenti volti a rilanciare l’attività e garantire un futuro stabile ai lavoratori. La discussione prosegue per trovare soluzioni condivise e sostenibili.

Tornano ad incontrarsi i vertici dell'azienda IMR con le rappresentanze sindacali e le RSU dei lavoratori dello stabilimento di Jesi. L'incontro si è svolto questa mattina ad Ancona, nella sede dell'assessorato regionale al Lavoro, guidato da Stefano Aguzzi. La situazione attuale. Attualmente l'azienda è in cassa integrazione fino a maggio 2026 ma, come emerso anche dal confronto odierno, il programma di investimenti, finalizzato al rilancio del sito produttivo, sta andando avanti secondo i tempi previsti. La soddisfazione dell'assessore Aguzzi. "Mi ritengo sufficientemente soddisfatto per l'esito di questo incontro – ha dichiarato l'assessore Aguzzi – in quanto l'azienda ha non solo ha confermato gli impegni già previsti, ma ha ulteriormente indicato che a regime, al netto delle uscite volontarie ed incentivate in corso, il sito di Jesi potrà garantire lavoro a 95 unità di personale.

