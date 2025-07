Atti persecutori e lesioni a Quindici | condanne con pena sospesa dal Tribunale di Avellino

In un episodio che ha scosso la comunità di Quindici, il Tribunale di Avellino ha emesso una sentenza significativa per atti persecutori e lesioni, condannando quindici persone con pene sospese. La vicenda, conclusa il 3 luglio 2025 sotto la guida del Giudice Mauro Tringali, evidenzia l'importanza di tutelare la legalità e la sicurezza. Scopriamo insieme i dettagli di questa delicata vicenda e le implicazioni per la nostra comunità.

A Quindici, in provincia di Avellino, si sono svolti i fatti oggetto di una recente sentenza emessa dal Tribunale di Avellino. Il Giudice per le Indagini Preliminari, dottor Mauro Tringali, ha condannato tre persone – due donne e un uomo – in un procedimento conclusosi il 3 luglio 2025 con.

