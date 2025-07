Sara Basso morta a 13 anni risucchiata dalla piscina dell' hotel condannati gli albergatori I genitori | Nessuno ci restituirà nostra figlia

Tragedia a Sperlonga: Sara Basso, solo 13 anni, ha perso la vita in un tragico incidente nella piscina dell'hotel durante una vacanza estiva. Un momento di spensieratezza che si è trasformato in una tragedia incolmabile, lasciando genitori e comunità sconvolti. La causa, ora al centro di un'accurata indagine, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilità degli albergatori. Nessuno può riportare indietro la ragazza, ma questa vicenda ci invita a riflettere sull'importanza delle misure di prevenzione.

Sara Basso, 13 anni, era in vacanza insieme alla mamma a Sperlonga. Quel giorno aveva deciso di fare un tuffo nella piscina dell'hotel, a poca distanza dalla spiaggia. Poi il dramma: la ragazzina.

