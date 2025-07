La musica torna in città con il Brescia Summer Music

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica: Brescia Summer Music 2025 trasformerà il cuore della città in un palcoscenico di emozioni, con artisti di fama internazionale pronti a far vibrare l’arena di Campo Marte. L’attesa è finita, e il primo appuntamento con Willie Peyote promette di accendere l’atmosfera. Non perdere l’opportunità di essere parte di questa straordinaria avventura musicale!

Con luglio la musica arriva in città: l'arena di Campo Marte è prontissima per Brescia Summer Music 2025, che porterà nel cuore di Brescia artisti di primo piano della scena nazionale e internazionale. Si comincia venerdì 11 con Willie Peyote, voce fuori dal coro tra rap e cantautorato tagliente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

