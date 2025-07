Uomo di 84 anni finisce contro un albero alla guida del trattore e muore

Un incidente tragico scuote la tranquillità di Moscufo: un uomo di 84 anni, impegnato nella sua routine agricola, perde la vita in modo improvviso e inatteso. Mentre guidava il trattore tra i campi, qualcosa ha causato lo scontro fatale contro un albero. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano sulle cause di questo drammatico episodio, ricordando l’importanza della sicurezza sul lavoro agricolo.

Un uomo di 84 anni è morto in un incidente agricolo avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 9 luglio a Moscufo, come riporta l'Agi. L'84enne era alla guida di un trattore e stava lavorando nei campi, quando il mezzo, per cause in corso di accertamento, è finito contro un albero e l'uomo.