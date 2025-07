Achille Lauro annuncia il sold out per il suo primo concerto all’Olimpico di Roma

Achille Lauro conquista Roma con il suo primo storico concerto negli stadi: in soli cinque giorni, l’Olimpico si è esaurito, segnando un record emozionante per l’artista. Il pubblico romano ha accolto con entusiasmo questa grande conquista, che consacra Lauro come protagonista indiscusso della musica italiana. Un traguardo che promette di scrivere pagine memorabili nella sua carriera. L’attesa cresce: cosa ci riserverà questo straordinario evento? Restate sintonizzati!

Il suo primo concerto della carriera negli stadi, all’Olimpico di Roma va sold out in cinque giorni, grande traguardo per Achille Lauro. Achille Lauro e il suo pubblico lasciano tutti senza parole registrando il tutto esaurito per la sua prima attesissima data allo Stadio Olimpico in programma il 10 giugno 2026. Uno speciale record per l’artista che conquista la sua Roma. L’annuncio dello stadio era arrivato direttamente dal palco del Circo Massimo, durante i due live sold out del 2025, in un momento unico condiviso con migliaia di fan. Il nuovo show dal titolo Comuni Immortali, rappresenta una tappa simbolica per la carriera dell’artista che tornerà l’estate prossima a esibirsi nella sua città natale in cui tutto ha avuto inizio, dopo altri due Palazzi dello Sport sold out nella Capitale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Achille Lauro annuncia il sold out per il suo primo concerto all’Olimpico di Roma

