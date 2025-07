Calciomercato trattative e i rumors di oggi | Retegui a un passo dall' Al-Qadsiah

Il calciomercato si infiamma con voci sempre più concrete: Mateo Retegui potrebbe presto vestire la maglia dell’Al-Qadsiah. Dopo settimane di trattative e rumor, le ultime indiscrezioni parlano di un’offerta rinnovata e forte degli arabi, pronti a mettere sul piatto oltre 50 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. La scena è pronta a cambiare: mozione decisiva o solo una strategia di mercato? Resta con noi per scoprire l’evoluzione di questa storia.

Milano, 9 luglio 2025 – Il capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A è sempre più vicino a lasciare l’Italia: gli arabi dell’Al-Qassiah, che nelle scorse settimane avevano provato a corteggiare Moise Kean, sembrano infatti intenzionati a fare sul serio per assicurarsi le preziose prestazioni di Mateo Retegui, tanto da aver migliorato la prima offerta fatta all’Atalanta – di circa 50 milioni di euro – e averla portata (bonus compresi) vicina ai 60 milioni richiesti dai nerazzurri per privarsi del loro gioiello. Il club orobico realizzerebbe così, a distanza di un anno dall’acquisto del centravanti della Nazionale azzurra, una clamorosa plusvalenza, avendolo comprato dal Genoa per 25 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato, trattative e i rumors di oggi: Retegui a un passo dall'Al-Qadsiah

In questa notizia si parla di: retegui - calciomercato - trattative - rumors

