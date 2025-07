Jannik Sinner guadagna punti su Alcaraz nel ranking ATP Ma l’esito di Wimbledon sarà quasi decisivo nella corsa al n1

Mentre il torneo di Wimbledon si avvicina alla sua conclusione, Jannik Sinner fa un passo avanti nella corsa al numero 1 ATP, guadagnando terreno su Carlos Alcaraz. La differenza di punti tra i due si amplia, rendendo il risultato di questa stagione un crocevia decisivo per la loro classifica. Con i punti conquistati a Londra, il futuro della classifica mondiale si prospetta piĂą incerto e affascinante che mai.

Jannik Sinner lascerĂ Wimbledon con un vantaggio nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz che sarĂ maggiore rispetto a quello che aveva prima del torneo, nell'aggiornamento ufficiale di lunedì 30 giugno: l'azzurro aveva un margine di 1130 pu nti, ma avendo raggiunto le semifinali ne avrĂ almeno 1530 lunedì 14 luglio. A Wimbledon Alcaraz vinse lo scorso anno, mentre Sinner uscì ai quarti: l'azzurro al momento vanta 2730 punti di margine sullo spagnolo, il quale potrĂ al massimo conquistarne altri 1200 (entrambi ne hanno giĂ incassati 800 raggiungendo il penultimo atto). Chiusa la stagione su erba si passerĂ al cemento, dove Sinner ha ottenuto un ruolino di marcia quasi perfetto lo scorso anno: da agosto a fine stagione l'azzurro dovrĂ difendere ben 6030 punti, mentre l'iberico, molto incostante nella scorsa stagione, dovrĂ difenderne appena 1060.

