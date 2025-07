LIVE Cobolli-Djokovic 7-6 2-6 5-7 4-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | tanto equilibrio nel 4° set

L’atmosfera a Wimbledon 2025 si fa sempre più incandescente mentre Djokovic e Sinner si sfidano in un match ricco di emozioni e colpi sorprendenti. Tra errori clamorosi, scambi spettacolari e momenti di pura tensione, il torneo vive ore di pura adrenalina. Restate con noi per non perdere neanche un’azione e scoprire come si conclude questa battaglia epica, perché ogni punto può cambiare le sorti del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON Seconda, e ora? 40-30 Clamoroso errore di Djokovic a un passo dalla rete. Sempre palla del 4-4. 40-15 Tira anche questa, sempre al centro. Il serbo è 24 volte campione Slam non a caso. Seconda 30-15 Ha tirato la seconda il serbo e ha fatto anche punto direttamente. Seconda 15-15 Con il lungoriga di rovescio Djokovic. 0-15 Risposta praticamente vincente di dritto in tuffo di Cobolli! 4-3 Grandissimo Cobolli! Ancora il servizio vincente ed è ancora avanti nel 4° set! 40-30 Altra prima!!! Poi la formalità! 30-30 Servizio e dritto! 15-30 Il nastro non ci aiuta in questo punto, rovescio in cross che balla sul net e cade di qua. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Djokovic 7-6, 2-6, 5-7, 4-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: tanto equilibrio nel 4° set

