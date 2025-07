STALKER 2 | Heart of Chornobyl è stato annunciato per PS5 ecco il periodo di uscita

Se sei un appassionato di videogiochi, preparati a un altro grande passo nel mondo di STALKER. L’atteso STALKER 2: Heart of Chornobyl arriverà anche su PS5 e PS5 Pro entro la fine del 2025, portando l’atmosfera immersiva e il gameplay coinvolgente su nuove piattaforme. Dopo il successo su PC e Xbox Series X/S, il titolo promette di conquistare anche i gamers PlayStation. La suspense cresce: il countdown per l’uscita ufficiale è iniziato.

L’annuncio ufficiale è arrivato: STALKER 2: Heart of Chornobyl, l’apprezzato sparatutto in prima persona con elementi survival, sarà disponibile anche su PlayStation 5 e PS5 Pro. Lo studio ucraino GSC Game World ha confermato che il lancio su console Sony è previsto per la fine del 2025, ampliando così la fetta d’utenza del titolo dopo il debutto su PC e Xbox Series XS nel novembre scorso, dove ha riscosso un ottimo successo di critica. GSC Game World ha precisato che per gli utenti PS5 l’esperienza sarà immersiva: il gioco è stato progettato per sfruttare appieno le funzionalità del controller DualSense, incluse le vibrazioni dinamiche (back aptico) ed i grilletti adattivi, che reagiranno in modo realistico alle armi, all’ambiente e alle situazioni di pericolo tipiche della Zona contaminata di Chornobyl. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl è stato annunciato per PS5, ecco il periodo di uscita

