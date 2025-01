Ilgiorno.it - Tutti pazzi per il musical. Pinocchio e il Piccolo Principe alla scoperta della mente

Appuntamento con ilbenefico al teatro Manzoni di Monza. L’associazione Paolo Zorzi per le neuroscienze e la Cooperativa sociale “Il Granello Don Luigi Monza“ propongono “per il“ (domenica 26). L’ingresso è gratuito su prenotazione e le offerte andranno a finanziare progetti per la ricerca scientifica in ambito neurologico e neuropsichiatrico dell’Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta e Irccs Fondazione Don Gnocchi, i due enti di cui l’Associazione è storica sostenitrice. In scena un centinaio di ragazzi disabili de “Il Granello“ che si esibiranno in un medley di celebri, daal, Grease e The Greatest Show Man. Per prenotazioni: tel. 039-5783469; 3510979511; [email protected] . Già a febbraio 2023, avevano portato in tournée in Lombardia lo spettacolo “Questo sono io“ con grande successo di pubblico.