Ilrestodelcarlino.it - Stop ai tifosi riminesi, il prefetto chiude le porte: “Mi spiace, ho dovuto”. E ora con la Fortitudo?

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 18 gennaio 2025 – Nessun ripensamento. Nessun cambiamento di idea e posizione: inon avranno accesso al Palafiera domani in occasione del derby fra Unieuro ed Rbr in programma alle 20. L’annuncio della decisione definitiva, comunque già chiara nelle ore precedenti, arriva in serata sotto forma di una lettera delRinaldo Argentieri, che scrive: “Nei giorni scorsi ho firmato un provvedimento con cui ho vietato la vendita, ai residenti in provincia di Rimini, dei biglietti per assistere alla partita di pallacanestro tra le squadre di Forlì e di Rimini e, in tutta coscienza, lo firmerei anche oggi, consapevole della mia responsabilità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, sempre, ma direi soprattutto, nelle occasioni di vita più belle e gioiose quali le manifestazioni sportive”.