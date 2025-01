Oasport.it - Sofia Goggia vince la discesa di Cortina: “L’emozione più grande. La rivalità con Brignone ci aiuta”. E il siparietto…

ha vinto lalibera did’Ampezzo, dettando legge nella prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla mitica pista Olympia delle Tofane. La fuoriclasse bergamasca ha riscattato la doppia uscita di cui si era resa protagonista settimana scorsa a St. Anton ed è tornata al successo nella specialità prediletta, marcando la seconda affermazione stagionale dopo la stoccata firmata nel superG di Beaver Creek prima di Natale.L’azzurra ha ottenuto la quarta affermazione in carriera nella Perla delle Dolomiti, risultando imbattibile per l’intera concorrenza sul tracciato che tra poco più di un anno ospiterà le gare olimpiche. La 32enne ha tagliato il traguardo con il tempo di 1.33.95, precedendo di 42 centesimi la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e di 55 centesimi la valdostana Federica, che è balzata in testa alla classifica generale.