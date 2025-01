Romadailynews.it - Sicurezza: fiaccolata contro “ddl paura”, in centinaia in piazza a Roma

Insono scesi inper protestareil ddldel governo Meloni. I dimostranti si sono radunati inSant’Andrea della Valle per dare vita ad una, organizzata da Amnesty International Italia e dalla rete “A pieno regime – No ddl”. Tra le bandiere di associazioni, sindacati e Anpi, in testa al corteo c’e’ lo striscione: “A pieno regime,il ddl”. Tra i presenti allaanche molti studenti, il portavoce della “Rete no ddl – A pieno regime”, Luca Blasi, il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, il segretario generale della Cgil die del Lazio, Natale Di Cola e alcuni parlamentari di centrosinistra, come il deputato di Avs, Filiberto Zaratti e la senatrice del Pd, Cecilia D’Elia. Una mobilitazione diffusa in diverse piazze d’Italia, promossa dalla “Rete no ddl” con lo slogan “100 mila luciil buio del regime”, per “continuare a costruire un fronte popolare di resistenza alle politiche autoritarie del governo Meloni”, perche’ “la disobbedienza civile e pacifica non e’ reato”, come si legge sui cartelli dei dimostranti.