Quotidiano.net - Schianto nel paradiso delle vacanze. Muore la guida dei turisti italiani

La vacanza a Cuba di un gruppo di– coinvolti in un incidente stradale mentre si spostavano da L’Avana in direzione sud, verso le località più rinomate della provincia di Villa Clara – si è trasformata in una tragedia. Nellofatale contro una struttura di cemento sono morti Patrizia Crisolini Malatesta, 67enne accompagnatrice dell’organizzazione Avventure nel Mondo, e un’altracubana. Gli altri 6 passeggeri feriti sono stati ricoverati all’ospedale Doctor Gustavo Aldereguía Lima. La Farnesina ha fatto sapere che quattro di loro sono in codice rosso, ma in condizioni stabili. Il vice primario del reparto di Chirurgia, Sergio Miguel Samon Matos, ha dichiarato che due pazienti sono giunti in pronto soccorso in codice rosso, uno dei quali è stato operato d’urgenza per ridurre un trauma addominale.