Sammontana ambizioni mondiali | Raddoppiare le vendite entro il 2028

Empoli (Firenze), 18 gennaio 2025 – LediItalia sono sempre più grandi. Il 2025 accompagnerà il gruppo verso una scalata mondiale. Bastano appena tre delle dichiarazioni di intento annunciate dall’amministrazione delegato Alessandro Angelon a Milano per intuirlo: fatturato raddoppiatoilcol rafforzamento dei marchi in Italia e all’estero, sfiorando i due miliardi; leadership nel mercato Horeca nazionale per quanto riguarda gelato, prodotti da forno e pasticceria; ed espansione nei mercati esteri. A sei mesi di distanza dal closing che ha portato la famiglia Bagnoli – con Investindustrial e al senior management dei gruppie Forno d’Asolo – a dar vita alla più forte realtà italiana del settore, ecco la strategia con cui la nuova ’creatura’ intende muoversi per crescere ancora.