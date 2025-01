Romadailynews.it - Roma: Luparelli (Sce), apriamo la succursale del Gullace, lanciato presidio sotto il ministero Valditara

Leggi su Romadailynews.it

“Ho partecipato con convinzione alla fiaccolata territoriale indetta dalla rete Cinecitta’ Bene Comune, per dare continuita’ al mio impegno sulla vertenza della scuola di Cinecitta’. La sedee’ ancora chiusa e non si hanno notizie dell’iter verso la riapertura. Citta’ Metropolitana e Roberto Gualtieri hanno fatto tutto quello che era in loro potere, ma ora serve un intervento deciso deldeve stanziare i fondi necessari alla riapertura della sede per consentire a centinaia di studentesse e studenti di vivere una normale vita scolastica. Dalla piazza e’ stata lanciata una nuova mobilitazione per andare a chiedere conto della situazione direttamente al ministro, se non dovessero esserci progressi. Continuero’ a dare sostegno a questa vertenza, a mantenere alta l’attenzione e a seguire tutti gli svolgimenti”.