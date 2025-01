Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discese Cortina e Wengen, startlist, streaming

Prosegue il fine settimana della Coppa del Mondo di sci2024-2025: gli uomini saranno ancora adopo il superG di ieri, mentre le donne scenderanno in pista dopo le prove ad’Ampezzo.LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DIDALLE 11.00LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DIDALLE 12.30In programma ci sono duelibere: al maschile si riparte sul Lauberhorn dopo la bellissima prima affermazione in carriera di ieri da parte di Franjo von Allmen che ha approfittato alla grande del pettorale e ha messo in fila tutti. Buone indicazioni sono arrivate però per Mattia Casse e Dominik Paris che possono essere competitivi anche. Al femminile si corre sulla mitica Olympia delle Tofane con Federica Brignone e Sofia Ga speranze italiane, ma anche una Lindsey Vonn che è pronta a vincere per la tredicesima volta su questa pista sulla quale ha fatto la storia.