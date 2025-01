Juventusnews24.com - Pagelle Juve Milan: Mbangula si prende la scena, Weah spacca gli equilibri. Thuram-Locatelli e non si passa VOTI

di Marco Baridon: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) –: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 2024/25Di Gregorio 6.5 – Mantiene tutto ino con una parata decisiva sul risultato di 0-0. Senso della posizione con il suo piazzamento sul tiro di Leao per sbarrargli la strada e salvare lantus nell’unico pericolo dalle sue parti.McKennie 6 – Non era facile contro Leao. Ci mette un po’ argli le misure, nel primo tempo il portoghese è ben ispirato. Ma colre dei minuti riesce a limitarlo con attenzione.Gatti 6.5 – Leao lo svernicia in un paio di situazioni ad inizio partita, è vero. Ma sono troppo importanti quei tre salvataggi sulla linea di porta nel primo tempo: decisivo nello schermare la porta di Di Gregorio, immolandosi con qualsiasi parte del corpo.