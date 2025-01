Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 18 gennaio: sabato perfetto per sognare per i Pesci, parola d’ordine stabilità per il Toro

Ecco l’diFox per182025! Il mese diavanza e con esso si consolidano le energie che ci accompagneranno per il resto dell’anno. Questoporta con sé una miscela di determinazione e riflessione, un momentoper bilanciare le ambizioni personali con i desideri più profondi. L’anno è ancora giovane, e il weekend offre l’opportunità di fare il punto della situazione: quali promesse avete fatto a voi stessi? Quali sono i sogni che avete deciso di coltivare?diFox, per182025, segno per segnoLe stelle invitano tutti i segni zodiacali a fermarsi un attimo per ascoltare il proprio cuore e agire di conseguenza. È una giornata che favorisce le relazioni e i progetti a lungo termine, quindi lasciate spazio al dialogo e al confronto.