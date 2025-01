Lanazione.it - "Mercato turistico. Finalmente abbiamo il cronoprogramma"

"Accogliamo con grande favore le recenti notizie riguardanti il piano di riqualificazione delnella prestigiosa area del Duomo. Si tratta di un intervento molto atteso che staper vedere la luce con undettagliato dei lavori, in grado di offrire agli operatori deluna chiara visione delle fasi di intervento". Così il presidente di Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo. "Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e al percorso di concertazione portato avanti con la nostra associazione sarà possibile restituire pieno decoro a unstorico, oltre a valorizzare un percorso di straordinaria rilevanza storica e culturale, che rappresenta un pilastro imprescindibile per il turismo pisano. Un progetto positivo che dimostra attenzione alle esigenze degli operatori e allo stesso tempo maggiormente fruibile per le migliaia di visitatori che ogni anno frequentano la zona monumentale di Pisa".