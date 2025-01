Digital-news.it - M. Il Figlio del Secolo - Alessandro Barbero ne parla con gli studenti in Diretta YouTube

'Il fascismo: una creatura bellissima, fatta di sogni, di ideali, di cambiamento, che conquisterà milioni e milioni di cuori', declama il Mussolini di Luca Marinelli in una delle scene iniziali di M – ILDEL, la nuova serie Sky Originalda Joe Wright sull’ascesa politica del duce e della sua creatura, prima un movimento e poi un partito che Mussolini condurrà fino al vertice del governo italiano per poi instaurare la dittatura.Ma cosa furono veramente quegli anni, sfrondati dei luoghi comuni e della leggenda di cui sono spesso circonfusi? Come e perché l’Italia si arrese al completo sovvertimento della democrazia? Veramente Mussolini “ha fatto anche cose buone”?In collaborazione con Chora Media e Will, Sky organizza per lunedì 20 gennaio al Teatro Lirico “Giorgio Gaber” di Milano “L'ASCESA DEL FASCISMO: DOMANDE E RISPOSTE CON", un incontro con lo storico, scrittore e accademico italiano dedicato aglidegli ultimi anni delle scuole superiori.