Oasport.it - LIVE Sinner-Giron 6-3 6-4 3-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: break dell’azzurro in avvio di terzo set

15-15 Non passa il dritto dal centro dell'altoatesino.15-0 Si riparte con la prima vincente.11:07 Medical timeout richiesto daper medicare una vescica al piede sinistro.3-2! Dritto incrociato stretto ben giocato da Jannik, che si riprende immediatamente il.15-40 Due palle. Altro gratuito con il dritto dell'americano.15-30 In corridoio il dritto del californiano.15-15 Non passa il dritto di.15-0 Servizio e dritto a segno per l'americano.2-2 Contro. Se ne va anche questo dritto di