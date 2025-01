Oasport.it - LIVE Short track, Europei 2025 in DIRETTA: Arianna Fontana e le azzurre avanti nei 1000 metri, ora la finale dei 1500 maschili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:11 Circa 15 minuti di pausa per consentire le operazioni di rifacimento ghiaccio. Si ripartirà alle 14.25 con laB e la finalissima dei. A tra poco!14:09 Crono alto (1:32.00) in quest’ultima batteria vinta dall’ungherese Jaszpati dinanzi alla francese Ollivier. Avanza anche Gloria Ioratti. Saranno tre le italiane in semi.14:06 Nessuna promozione per Ioratti, che però vanta il miglior tempo di ripescaggio con 1:31.74. Chance dunque per l’azzurra quando manca soltanto l’ultimo quarto di. Questa la startlist:Gabriella Topolska (POL)Petra Jaszpati (HUN)Cloe Ollivier (FRA)Gwendoline Doudet (FRA)Barbora Gakova (CZE)14:05 Batteria caotica con numerosi contatti e la caduta dell’ungherese che ostacola Ioratti.