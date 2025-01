Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2025 in DIRETTA: Paris sfiora il podio. Riscatto Odermatt, storica doppietta svizzera con Von Allmen!

Questa la classifica finale dellalibera di:1 MarcoSUI 2:22.582 Franjo VonSUI 2:22.95 +0.373 Miha Hrobat SLO 2:23.15 +0.574 DominikITA 2:23.27 +0.695 Cameron Alexander CAN 2:23.29 +0.716 Bryce Bennett USA 2:23.41 +0.837 Justin Murisier SUI 2:23.76 +1.188 Lars Roesti SUI 2:23.85 +1.279 James Crawford CAN 2:23.86 +1.2810 Florian Schieder ITA 2:23.95 +1.3711 Ryan Cochran-Siegle USA 2:24.03 +1.4512 Stefan Rogentin SUI 2:24.24 +1.6613 Mattia Casse ITA 2:24.31 +1.7314 Maxence Muzaton FRA 2:24.68 +2.1015 Sam Morse USA 2:24.75 +2.1716 Jared Goldberg USA 2:24.96 +2.3817 Otmar Striedinger AUT 2:24.97 +2.3918 Nils Allegre FRA 2:24.