Lanazione.it - Le ragazze del Pistoia C5 all’Elba per la vetta

Leggi su Lanazione.it

Un 4-4 pirotecnico fra le mura amiche contro le Futsal Pantere è emerso nell’ultima gara di campionato e ha confermato la competitività di una squadra che ha trovato la quadratura del cerchio. Ma è necessario non commettere più passi falsi, per evitare che il Prato C5 capolista vada in fuga. Ecco quindi che ilWomen C5, attuale seconda forza in classifica del girone C di futsal femminile, è chiamato a fare bottino pieno nel tredicesimo turno di campionato: learancioni giocheranno domani alle 12 in trasferta a Portoferraio contro le rivali dell’Elba, che occupano l’ultima posizione della graduatoria. Un impegno da non sottovalutare, ma al tempo stesso un match-point da sfruttare per mettere pressione alle pratesi prime della classe.