L’avvertimento della Lega agli alleati su Zaia | Il Veneto è come la dinamite

Nessun passo indietroin. Mentre a livello nazionale continua a tenere banco la polemica sull’opportunità di concedere il terzo mandato a sindaci e presidenti di regione, il partito di Matteo Salvini rende chiaro per l’ennesima volta che c’è un solo candidato possibile per il centrodestra unito alle prossime elezioni regionali: il governatore uscente Luca. «Se a Roma avranno l’intelligenza di capire che illa, bene: la coalizione resterà unita. Viceversa, ci metteremo sulla nostra linea del Piave e la difenderemo centimetro per centimetro per far valere i nostri diritti», dice senza troppi giri di parole Alberto Villanova, capogruppoal Consiglio regionale del, intervistato da Affari Italiani.Le accusea Forza ItaliaLe parole di Villanova, esponente di spicco del Carroccio in, sono in realtà una replica alle dichiarazioni del deputato di Forza Italia Raffaele Nevi, che aveva invitato la coalizione di centrodestra a restare unita e non lanciare ultimatum.