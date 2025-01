Ilrestodelcarlino.it - L’attacco di Pesaresi: "Musei e spazi chiusi, cultura all’anno zero. L’assessore? Sciagura"

Nella calza della befana i lavoratori della Pinacoteca hanno trovato la disoccupazione. E a distanza di oltre dieci giorni, da quando ha chiuso l’ultima mostra alla Mole Vanvitelliana, non sanno né quando saranno assunti di nuovo né quando uscirà il bando annunciato per lo scorso anno. Sulla chiusura deglili comunali circola sui social un’immagine anonima: ci sono le foto della Pinacoteca, delloo espositivo della Mole, del Museo della Città e dell’Atelier dell’Arco Amoroso e al centro la scritta "Gennaio 2025 /", con una didascalia a lato: "Per la prima volta il record di trecomunali + diversiespositiviin Ancona. Tutto bene?". Carlo(Ancona diamoci del noi), consigliere di opposizione e grande esperto di politicheli, nega che sia opera sua, ma non rifiuta di rispondere alle nostre domande sulla questione.