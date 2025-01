La soluzione di Donald Trump per TikTok | Probabilmente concederemo una proroga di 90 giorni

Leggi su Open.online

Il presidente eletto degli Stati Uniti,, concederà aunadi 90. Laè stata anticipata dal tycoon stesso in un’intervista telefonica a Kristen Welker, del canale di informazione “Nbc News“. Il presidente eletto, che si insedierà lunedì 20 gennaio, ha affermato di non aver ancora preso una scelta. Mala scadenza per la messa al bando della piattaforma della cinese Bytedance, di condivisione di video, fissata per domani, slitterà. «Penso che sarebbe, certamente, un’opzione che prenderemo in considerazione. Ladi 90è qualcosa che moltoverrà fatta, perché è appropriata», ha spiegato il presidente eletto, sottolineando che è una questione importante. «Se decido di farlo,lo annuncerò lunedì», ha aggiunto.