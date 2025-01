Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 19 gennaio: Curro vuole andare in guerra, PIa è preoccupata per la salute di Diego

Leggi su Movieplayer.it

di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming. Ecco in anteprima ledella puntata de La, in onda domenica 19su Rete 4 alle 19.40: Lorenzo e Cruz si scontrano sul traffico d'armi. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Pelayo decide di intervenire per aiutarla. Rivela ad Alonso il coinvolgimento di Lorenzo nel traffico di armi, ma il marchese rifiuta di credere alle accuse e, indignato, ordina al giovane conte di lasciare la tenuta. Catalina interviene .