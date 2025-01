Ilfoglio.it - La politica deve rispondere all’angoscia-fame di futuro. Musk l’ha capito

Elonè un leader politico, e lo è in un senso antichissimo e allo stesso tempo interamente nuovo. E’ uomo della decisione e pertanto ha, in questa sua capacità data dalla sua stessa potenza operativa, la possibilità di creare una sorta di stato d’eccezione permanente globale di cui è potenziale signore. Sovrano è chi decide sullo stato d’eccezione, scriveva Schmitt. Allo stesso tempo, però, è uomo di mercato e quindi vive in quell’ambiente fatto di consenso che è ciò di cui il politico è sempre interamente affamato, poiché da quello è creato. Il fatto che non potrà mai divenire un leader politico classico (non essendo nato negli Stati Uniti non potrebbe mai essere presidente) è uno stimolo ulteriore, in realtà naturale e spontaneo, a creare ciò che è per lui più ovvio: una leadershipglobale che ha in una torsione utopica (distopica? vagamente complottista?) la sua forza.