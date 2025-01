Movieplayer.it - Kat Dennings insultata ai primi casting: "Ecco quello che mi dicevano"

La star di 2 Broke Girls ha raccontato le brutte esperienze vissute all'inizio della carriera. In una recente intervista rilasciata a People, la star MCU Katha raccontato come il percorso che l'ha portata al successo nel corso della sua carriera abbia vissuto momenti complicati. L'attrice ha iniziato a recitare in giovanissima età e proprio in quel periodo sono concentrate alcune delle esperienze più brutte vissute in prima persona dalla star di 2 Broke Girls. Gli insulti a KatNel corso della chiacchierata con il magazine, Katha raccontato di aver subito insulti e frasi da parte di direttori diche l'hanno definita grassa e non abbastanza carina. "Non c'era affatto .