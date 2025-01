Scuolalink.it - Iscrizioni scolastiche 2025/26: guida completa alla procedura online sulla piattaforma Unica

Leggi su Scuolalink.it

Leper l’anno/26 sono aperte dall’8 gennaioe fino al 31 gennaio. Lapermette di gestire facilmente la domanda di iscrizione per le scuole primarie, secondarie e i corsi di formazione professionale. In questo articolo, ti guideremo passo dopo passo attraverso la, dalle scelte iniziali finoverifica dello stato della domanda. Scopriamo insieme tutti i dettagli e i passaggi necessari perre correttamente la tua iscrizione. Date da segnare in calendario Per una gestione ottimale delleper l’anno scolastico/26, è fondamentale prendere nota delle date più importanti. Ecco le informazioni da tenere in considerazione: Apertura delle:Leper le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado statali, e per i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale (CFP) nelle regioni specificate, sono aperte dal 8 gennaio, ore 8:00.