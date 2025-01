Iodonna.it - Intramontabile

Cominciare l’anno con questi colori iper vitaminici non può che far bene allo spirito. Che poi è l’obiettivo di una ricetta veramente “buona”, come quella della pasta tradizionale. Qui la tinta unita, l’essenzialità della mise en place e il tono su tono sono studiatissimi, l’effetto è quello di un sole splendente. Che ci accompagni nel 2025. Ricette d’inverno: 5 idee d’ispirazione tra sedano rapa e arance X Leggi anche › La ricetta degli spaghetti “alla poverella”.