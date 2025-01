Rompipallone.it - Inter-Empoli, Inzaghi rivoluziona tutto: arriva il cambio pesantissismo

Il tecnico dell’è pronto a regalare grandi sorprese in vista della gara contro i toscani: le possibili scelte di formazione.La 21esima giornata di Serie A ha aperto i battenti con il match tra Roma e Genoa, disputatosi ieri all’Olimpico. Tra gli impegni più stuzzicanti del turno in corso, spunta senza dubbi la super sfida tra Atalanta e Napoli. Gara potenzialmente cruciale per la corsa allo Scudetto, con l’spettatriceessata.I nerazzurri saranno impegnati domani sera, consapevoli del risultato dell’incontro del Gewiss. La vittoria contro l’è un imperativo per i ragazzi di Simone, pronti a scendere in campo tra numerose sorprese: il tecnico piacentinol’undici titolare., ballottaggio a centrocampo per: le ultimerappresenta l’occasione perfetta per i campioni d’Italia in carica per allungare sulle rivali Scudetto.