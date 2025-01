Movieplayer.it - Grande Fratello, Zeudi Di Palma su Helena Prestes: “Mi sono frenata, forse a lei non piacciono le donne”

Dopo l'eliminazione della modella brasiliana,è tornata a parlare del suo rapporto con: le due ragazze hanno una fandom comune molto ampia.Di, ex Miss Italia, non nasconde di essere ancora molto legata a, nonostante l'eliminazione a sorpresa della modella brasiliana dal. Durante una conversazione con Emanuele Fiori,ha espresso i suoi pensieri sulla situazione, sottolineando quanto l'uscita dil'abbia colpita e come la consideri una concorrente più forte rispetto a Shaila Gatta. La delusione diper l'addio aSecondo l'ex Miss Italia, l'eliminazione dellaa è stata causata dai recenti eventi che hanno scosso la Casa, come il controverso episodio del lancio del bollitore durante lo scambio di battute con .