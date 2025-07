Google potenzia Nest Wifi Pro e Google Home | maggiore copertura e gestione avanzata degli accessi

Scopri le ultime novità di Google che rivoluzionano la tua smart home: Nest Wifi Pro e Google Home si aggiornano, offrendo una copertura più stabile, sicurezza rafforzata e un controllo avanzato degli accessi. Questi miglioramenti promettono un’esperienza domestica più efficiente e protetta, semplificando la gestione dei dispositivi e rendendo la tua casa ancora più intelligente. Preparati a vivere un nuovo livello di comfort e sicurezza domestica, grazie alle innovazioni di Google.

Nest Wifi Pro e Google Home si aggiornano: più sicurezza, copertura stabile e gestione avanzata dei permessi alla domotica di casa.

In questa notizia si parla di: google - nest - wifi - home

