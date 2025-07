Addio al papà di Massimiliano Rosolino | l’ultima nuotata di Salvatore

In un momento di profonda commozione, Massimiliano Rosolino si prepara a salutare il suo amato padre, Salvatore, scomparso all'età di 85 anni. Un addio che racchiude l'intensità di un legame indissolubile, testimone di una vita condivisa tra amore e sacrificio. In questa storia toccante, scopri il significato di una relazione speciale e lascia il tuo messaggio di vicinanza a chi affronta un dolore così grande. Perché nel ricordo e nell’amore, il legame non muore mai.

Un racconto intenso e toccante sulla scomparsa del padre di Rosolino: scopri la storia di un legame profondo e lascia il tuo messaggio di vicinanza. C’è un velo di tristezza che avvolge Massimiliano Rosolino in questi giorni. Il suo sguardo fiero di olimpionico oggi è segnato dal dolore più intimo: ha detto addio al padre, Salvatore, che si è spento a 85 anni. La notizia è arrivata come un’onda improvvisa, portata dalla Federazione Italiana Nuoto che ha voluto far sentire la sua voce, calda e solidale, in un momento così fragile. Un messaggio breve, ma carico di significato, che ha idealmente accompagnato Salvatore nell’ultima nuotata verso l’infinito. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Addio al papà di Massimiliano Rosolino: l’ultima nuotata di Salvatore

Massimiliano Rosolino, ex nuotatore di fama, e la ballerina Natalia Titova sono i genitori di due splendide ragazze: Sofia Nicole, nata nel 2011, e Vittoria Sidney, nata nel 2013.

