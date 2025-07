Roma idea Krstovic per l’attacco | alternativa a Mikautadze ma con ambizioni europee

Roma accelera sul mercato offensivo: oltre a Mikautadze, spunta il nome di Nikola Krstovic, talento serbo del Lecce, con ambizioni europee. La dirigenza giallorossa valuta attentamente questa pista come alternativa concreta e strategica per rafforzare l’attacco e puntare più in alto, in vista di un futuro ricco di sfide importanti. Un’opzione che potrebbe davvero fare la differenza nel progetto dei Roma, rafforzando ulteriormente le ambizioni europee della squadra.

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato offensivo. Dopo i primi contatti per Georges Mikautadze, attaccante georgiano attualmente in forza al Lione, nelle ultime ore si è fatto largo un altro nome che piace molto dalle parti di Trigoria: quello di Nikola Krstovic, punta centrale del Lecce e tra i talenti più puri della Serie A dell’ultima stagione. Un’alternativa concreta, ma non banale, che potrebbe diventare opzione reale nel caso in cui la trattativa con il Lione non decollasse. Mikautadze prima scelta, ma Krstovic piace e aspetta. Il profilo del georgiano resta in cima alla lista, anche per le caratteristiche che più si avvicinano al tipo di attaccante richiesto da Gian Piero Gasperini: rapido, dinamico, in grado di giocare anche lontano dalla porta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, idea Krstovic per l’attacco: alternativa a Mikautadze, ma con ambizioni europee

In questa notizia si parla di: roma - mikautadze - idea - krstovic

Lione retrocesso, la Roma ne approfitta? Mikautadze torna di moda - Giornata di grande tumulto nel mondo del calcio, tra colpi di scena e polemiche. La Roma sorride grazie a Mikautadze, mentre il Lione vede sfumare le speranze in Ligue 1, retrocedendo per irregolarità finanziarie.

La Roma ha provato a inserirsi per Bonny, nella trattativa con l'Inter che però è in dirittura d'arrivo e si può chiudere nelle prossime 48 ore. Fonte: Sport Mediaset Leggi l'articolo completo su Forzaroma.info Vai su Facebook

Il preferito della Roma è Mikautadze, ma piace al Sunderland di Ghisolfi; Roma, idea Mikautadze se parte Abraham; Roma, da Krstovic a Lucca: gli obiettivi per l'attacco.

Il preferito della Roma è Mikautadze, ma piace al Sunderland di Ghisolfi - Il club giallorosso deve sostituire Abraham: piace anche Krstovic del Lecce, in arrivo il giovane Arena dal Pescara ... Scrive msn.com

Acquisti Roma 2025/2026, idea Laurienté e scelta fatta sul sostituto di Abraham - Aggiornamenti sul mercato della Roma: spunta l'idea Laurienté e decisione presa sull'eventuale sostituto di Abraham ... Segnala fantamaster.it