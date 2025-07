Bambina cade dalla nave da crociera il papà la salva tenendola a galla per 20 minuti

Un gesto di coraggio e amore che lascia senza fiato: dopo un volo di 15 metri in mare, un padre eroe si tuffa per salvare la sua bambina caduta dalla nave da crociera, tenendola a galla per ben 20 minuti. Un atto che dimostra come il legame familiare possa superare ogni ostacolo, riscrivendo il significato di dedizione e speranza. La loro storia ci ricorda l'importanza di essere pronti a tutto per chi amiamo.

Dopo un volo di 15 metri da una nave da crociera, una bambina è stata salvata dal padre che si è tuffato e l'ha tenuta a galla per 20 minuti.

Paura su una nave da crociera: bambina cade in mare, il padre si tuffa per salvarla - Momenti di tensione e coraggio al largo della Florida, dove una bambina è caduta in mare da una nave da crociera Disney Cruise Line.

