Cilento Fest tanti ospiti e un omaggio a Pasolini

Il Cilento Fest 2025 si prepara a sorprenderti con un ricco parterre di ospiti d'eccezione e un omaggio speciale a Pasolini. Da Gianmarco Tognazzi a Ninetto Davoli, passando per talenti emergenti come Aurora Ruffino, questo festival promette quattro giorni di emozioni tra cinema e cultura locale. Un'occasione unica per scoprire il cuore dei borghi italiani e celebrare la grande arte cinematografica. Non perdere l'appuntamento, perché il Cilento ti aspetta!

Tempo di lettura: 3 minuti Gianmarco Tognazzi, Enzo Decaro, Ninetto Davoli, Antonia Liskova, Aurora Ruffino, Alessandro Daniele, Paolo Carnera, Nicola Acunzo, Mario Rosini e Adolfo Durante nel parterre della quarta edizione del “ Cilento Fest – Cinema e Borghi”, festival cinematografico per la valorizzazione del cinema nazionale e internazionale legato al racconto dei paesi e delle aree interne, che si terrà dal 18 al 21 agosto 2025 nel borgo di Perito. Quattro giorni di proiezioni, spettacoli, presentazioni di libri, visite guidate, laboratori creativi e iniziative nel segno del “cibo dell’anima”, del cineturismo e del turismo rurale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cilento Fest, tanti ospiti e un omaggio a Pasolini

In questa notizia si parla di: cilento - fest - tanti - ospiti

Cilento, festa dell’imprenditore Cerruti: tra gli ospiti anche il presidente Figc Gravina Vai su Facebook

Tognazzi, Decaro, Liskova e Davoli nel parterre del Cilento Fest. A Perito dal 18 agosto con tributi a Pino Daniele e Pasolini #ANSA Vai su X

PAESTUM PIZZA FEST 2025 - QUATTRO SERATE PER GLI APPASSIONATI E LE FAMIGLIE; Torna il Cilento Fest: tributi a Pino Daniele e Giancarlo Siani; Cilento Fest 2025: il grande cinema torna tra le radici dei borghi.

Cilento Fest, tra gli ospiti Ivana Lotito e Vincenzo Mollica - Ricco il parterre della serata finale del 21 agosto, condotta da Laura Cocozza ed Espedito Pistone, con la proclamazione del film vincitore del "Gran Premio Cilento Fest - Riporta ansa.it

Cilento fest, l'antico borgo di Perito tra sapori antichi e cinevisioni moderne - Il Mattino - La cucina povera fa da preludio agli eventi del «Cilento fest» e dei suoi ospiti da Giovanna ... Secondo ilmattino.it