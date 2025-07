Calciomercato Roma non si sblocca la cessione di Hermoso | la situazione

calciomercato roma non si sblocca la cessione di hermoso, la situazione. Mandato ormai in archivio il mese di giugno, con l’apertura ufficiale della finestra estiva di calciomercato, la Roma potrà concentrarsi maggiormente sugli acquisti da regalare a Gian Piero Gasperini. Wesley, Lucumì e O’Riley restano i nomi più caldi, anche se oltre alle entrate ci sarà da tenere d’occhio ancora anche le possibili operazioni in uscita, tra le quali rientra anche quella di Mario Hermoso. Il centrale difensivo spagnolo ha...

Mandato ormai in archivio il mese di giugno, con l’apertura ufficiale della finestra estiva di calciomercato, la Roma potrà concentrarsi maggiormente sugli acquisti da regalare a Gian Piero Gasperini. Wesley, Lucumì e O’Riley restano i nomi più caldi, anche se oltre alle entrate ci sarà da tenere d’occhio ancora anche le possibili operazioni in uscita, tra le quali rientra anche quella di Mario Hermoso. Il centrale difensivo spagnolo ha disputato la seconda parte di stagione con il Bayer Leverkusen, non trovando però nemmeno in Germania la continuità che si aspettava, anche a causa di un brutto infortunio alla spalla. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, non si sblocca la cessione di Hermoso: la situazione

In questa notizia si parla di: calciomercato - roma - sblocca - cessione

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Romanews EU (@romanewseu) Vai su X

LIKE ALLA LIVE E ISCRIZIONE AL CANALE! #INTER #CALCIOMERCATO ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno... Vai su Facebook

Roma: La cessione di Abraham sblocca il mercato? La situazione tra Settlement Agreement e Fair Play Finanziario; Roma, Smalling verso l’Arabia: tutto su Hummels; Le notizie del 22 gennaio 2025 di calciomercato: la Juve prende Renato Veiga e sblocca Kolo Muani. Walker al Milan.

Roma, fatta per la cessione di Abraham al Besiktas: le cifre. Le news di calciomercato - La Roma ha chiuso con il Besiktas per la cessione di Tammy Abraham: operazione in prestito oneroso a 2 milioni con obbligo di riscatto a 13 milioni di euro più 2 di bonus. Come scrive sport.sky.it

Calciomercato Roma, cessione improvvisa: svelate tutte le cifre - La richiesta fatta trapelare dai giallorossi e la risposta immediata che contribuisce ad avvicinare le parti: tutti gli ultimi sviluppi ... Riporta asromalive.it