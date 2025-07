That’s amore | vacanze italiane delle star

Tra la costiera Amalfitana e la Sardegna, di solito le star si concedono momenti di relax e glamour, trasformando queste mete in vere e proprie star vacation. La bellezza senza tempo del nostro Paese si combina con un tocco di esclusività , rendendo ogni estate un capitolo di sogno per celebrità e viaggiatori di ogni genere. E proprio qui, tra lusso e tradizione, nasce un’estate italiana che incanta e conquista il cuore di tutti.

Ogni anno, con l'arrivo dell'estate, l'Italia è presa d'assalto da milioni di turisti da tutto il mondo. Con le sue cittĂ d'arte, le spiagge e localitĂ meravigliose, i paesaggi unici, dalle Alpi alle isole, il Belpaese accontenta tutti e si conferma tra i piĂą belli in assoluto. Tra i vari turisti, anche tantissime star lo scelgono per trascorrere le loro vacanze. O a bordo di lussuosi yatch, tra la costiera Amalfitana e la Sardegna, di solito le localitĂ piĂą battute, o in casali immersi nel verde, soprattutto in Toscana e Umbria, che spesso diventano le seconde case per la vita. Come nel caso di Harry Styles, Gwyneth Paltrow, in passato George Clooney.