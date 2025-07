Maltempo all’improvviso | allerta gialla in Toscana rischio temporali nel giorno del Palio

Improvviso maltempo scuote la Toscana nel cuore dell'estate, con un'allerta gialla che mette in guardia da temporali intensi e rischi idrogeologici. La Protezione civile regionale ha emesso il massimo livello di attenzione per gran parte della regione, esclusa solo la costa, invitando tutti alla massima prudenza. Mentre i temporali potrebbero scuotere le zone interne, il Palio si svolgerà nel rispetto delle condizioni climatiche: la sicurezza prima di tutto.

Firenze, 2 luglio 2025 – All’improvviso il maltempo. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti per gran parte della Toscana. Esclusa solo la costa. L’allerta ha validità dalle 13 fino alle 22 di oggi, mercoledì 2 luglio. Le previsioni annunciano possibili precipitazioni sparse nel pomeriggio sulle zone interne, a prevalente carattere di temporale, anche di forte intensità ma generalmente di breve durata. Una allerta meteo che arriva nel giorno del Palio. E sale la preoccupazione. Come nel 2024, quando la Carriera dell’Assunta era stata rinviata per maltempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltempo all’improvviso: allerta gialla in Toscana, rischio temporali nel giorno del Palio

In questa notizia si parla di: allerta - maltempo - improvviso - gialla

Di nuovo maltempo: allerta gialla per tutta la giornata in Abruzzo - Maltempo in Abruzzo: l'allerta gialla è stata attivata per tutta la giornata di oggi, martedì 13 maggio.

Maltempo, allerta meteo per temporali domani lunedì 23 giugno Vai su Facebook

Maltempo all’improvviso: allerta gialla in Toscana, rischio temporali nel giorno del Palio; Maltempo, allerta arancione in Lombardia: ancora pioggia e temporali. Dove e fino a quando; All'improvviso torna il maltempo, previsti temporali e mareggiate: scatta l'allerta gialla.

Maltempo all’improvviso: allerta gialla in Toscana, rischio temporali nel giorno del Palio - Codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 13 fino alle 22 di oggi, mercoledì 2 luglio. Segnala lanazione.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali venerdì 27 giugno: le regioni a rischio - La fase di caldo intenso non risparmia l'Italia da temporali improvvisi anche di forte intensità che potrebbero dare vita a fenomeni intensi ... Riporta fanpage.it